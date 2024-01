QUI FORMELLO| Felipe non si allena, titolare Milinkovic-Savic

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- La Lazio torna in campo per la prima volta seriamente, in vista del match di campionato contro il Verona di Lunedì 6 febbraio alle 18:30 al Bentegodi. Non si vede Felipe, affidamento sui soliti, aumenta il minutaggio di Immobile,

Qui Formello, le ultime sull'allenamento della Lazio

Dopo la seduta scarico di ieri, si torna in campo e si fa sul serio. Sarri gestisce le presenze, i titolari di Torino saltano la partitella. Felipe Anderson non si vede, ma sembrerebbe non preoccupare per lunedì.

Probabilmente torneranno dal primo Casale, Milinkovic e Provedel, dopo la prova poco convincente di Maximiano contro la Juventus. Insieme al numero 21 i soliti Cataldi e Luis Alberto. Il mister proverà anche ad aumentare il minutaggio di Ciro Immobile, per arrivare ad un'ora.