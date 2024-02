Rafa Silva, importante inserimento del Galatasaray

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAFA SILVA GALATASARAY BENFICA CALCIOMERCATO- Un obiettivo della Lazio potrebbe presto sfumare. Secondo quanto riportato da Fanatik, infatti, il Galatasaray sarebbe in pressing su Rafa Silva, attaccante del Benfica, che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno 2024. Il calciomercato biancoceleste, in caso i turchi riescano nel convincere il portoghese, dovrà trovare altre piste.

Calciomercato : Rafa Silva del Benfica vicino al Galatasaray

Titolarissimo nel Benfica (32 partite stagionali, 12 gol e 11 assist), Rafa Silva saluterà la capitale lusitana al termine della stagione. Se la Lazio ha pensato più volte alla possibilità di portarlo a Roma, c'è da registrare l'inserimento deciso del Galatasaray, che lo vorrebbe in Turchia.

Sarebbe già stato proposto un contratto a lungo termine, che l'attaccante starebbe seriamente prendendo in considerazione.

Occhio anche a un curioso dato: il calciomercato in Turchia è ancora aperto e lo sarà fino al 9 febbraio.