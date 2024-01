Calciomercato Lazio: Sarri in pressing su Lotito per un obiettivo complicato

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAFA SILVA LAZIO BENFICA CALCIOMERCATO- Piaceva alla Lazio già nella sessione del calciomercato dell'estate 2023. Poi non si è fatto nulla. Rafa Silva, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe il numero uno sulla lista di Maurizio Sarri per la prossima estate. Ecco la situazione in casa Lazio per l'arrivo dell'attaccante trentunenne del Benfica.

Calciomercato : Rafa Silva del Benfica piace alla Lazio

Un altro parametro zero. Un altro obiettivo per Maurizio Sarri e la sua Lazio, che corre il rischio di vivere una rivoluzione durante il calciomercato dell'estate del 2024.

Rafa Silva sarebbe sulla lista del tecnico, che starebbe facendo un importante pressing sul patron Lotito per offrire al l'attaccante del Benfica un contratto che possa portarlo a Roma. Il trentunenne, infatti, andrà in scadenza il 30 giugno 2024 e sarebbe acquistabile a parametro zero.

Tanta esperienza, ottimo fiuto del gol e giocate illuminanti. Potrebbe essere il giocatore adatto in casa Lazio, considerati anche i possibili addii dei prossimi mesi.

Le difficoltà? La concorrenza. Rafa Silva piace a tanti, anche in Serie A. Primo tra tutti? Il Milan, altra squadra alla ricerca di un attaccante di spessore e affidabilità.