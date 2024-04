Rambaudi: "Sarà un derby difficile da decifrare, le due formazioni..."

Tempo di lettura: 2 minuti

RAMBAUDI TUDOR ROMA LAZIO INTERVISTA - Roberto Rambaudi, ex attaccante, ha espresso il suo pensiero in merito a Roma-Lazio, derby valido per la trentunesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni, ai microfoni di Notizie.com, sul lavoro su Igor Tudor e Daniele De Rossi.

Le parole di Rambaudi

“Sarà un derby particolare, non ne ricordo di così sinceramente dove sulla panchina c’erano due debuttanti così freschi e nuovi sulla panchina, veramente aperto a tutto e difficile da decifrare… Più che altro incertezza perché non saprei come definire questa gara, visto che De Rossi ha solo un mese e mezzo di vantaggio, ma l’innesto di Tudor è stato buono. Non saprei chi possa essere in vantaggio o meno per questo sono convinto che regnerà la paura come non mai, anche perché hanno tutte e due da perdere molto, moltissimo. Sia Tudor che De Rossi stanno facendo un buon lavoro, si nota di più quello del romanista solo perché è arrivato prima, ma da quello che si vede c’è sicuramente più tigna nel credere in quello che si fa, anche se, e io ne so qualcosa avendoli giocati tanti, che il derby è sempre il derby ci sono più partite nella partita, anche se stavolta penso più che mai la paura la farà da padrone“.

Sulla formazione

“Per me il cruccio di Tudor è far giocare o meno Luis Alberto, (che non giocherà dall’inizio ndr) per me è un dubbio dubbio cruciale, se guardi le prestazioni e lo stato d’animo non sarebbe da far giocare, però è talmente forte e importante che ti può cambiare la partita in qualsiasi momento, anche se credo che le gare importanti le devono giocare i calciatori importanti. Per me Immobile giocherà. E dico una cosa che potrebbe essere e fare la differenza, è stato bravo Tudor a coinvolgere tutti e ci sono analogie con De Rossi in questo senso. Hanno preso delle rose a cui i due allenatori precedenti non piacevano e dicevano anzi che erano giocatori non forti, invece i due tecnici hanno fatto vedere che non è così, per niente".