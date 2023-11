Roma - Udinese 3-1: giallorossi travolgenti all'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA UDINESE TABELLINO - La Roma si ritrova allo stadio Olimpico ad affrontare l'Udinese per questa 13^ giornata di Serie A. la squadra di Josè Mourinho, va prima in vantaggio per poi farsi recuperare. Ma i due gol di Dybala ed El Shaarawy li portano alla vittoria. Il tabellino del match

Roma - Udinese 3-1: il tabellino del match

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. José Mourinho

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.

All. Gabriele Cioffi

Marcatori: 20′ Mancini, 57′ Thauvin, 81′ Dybala, 90′ El Shaarawy

Ammoniti: Ferreira (U), Samardzic (U), Success (U), Pellegrini (R).