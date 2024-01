Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA VERONA FOLORUNSHO INTERVISTA - Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Michael Folorunsho non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste. Nel pre partita di Roma - Verona, il centrocampista gialloblù è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando di quella che per lui non è una partita come le altre.

Roma - Verona, le parole di Folorunsho

"Sono tifoso della Lazio, sarà una partita particolare, è la prima volta che gioco a Roma. Sono concentrato sulla partita e vogliamo fare bene"