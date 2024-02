FOTO - Sanremo, Russell Crowe e la sciarpa della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

RUSSELL CROWE LAZIO - "Amo l'Italia e amo il privilegio di avere il rapporto che ho con i romani. Mi trattano tutti come se fossi un loro zio o parente, è tutto molto bello e piacevole. Ovunque vada hanno sempre voglia di parlare, continuano a parlarmi pure i tifosi della Roma anche se sanno che io tifo la Lazio”. Così parlò Russell Crowe, attore di fama internazionale, a "Oggi è un altro giorno" di Rai 1. Raccontò della sua fede laziale. Un tifo ribadito anche fuori da Sanremo quando il premio Oscar ha preso in mano una sciarpa biancoceleste e si è scattato una foto per Radio City Live.

Lazio, la sciarpa e Russel Crowe a Sanremo: lo scatto di Radio City Live