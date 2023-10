Rovella: "Siamo qua per vincere”

Tempo di lettura: < 1 minuto

SASSUOLO LAZIO ROVELLA - Dopo la sosta per le Nazionali, torna la Serie A e torna anche la Lazio, che sta per scendere in campo contro il Sassuolo in trasferta. Ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato Nicolò Rovella nel pre partita. Ecco le sue parole

Sassuolo - Lazio, le parole di Rovella

Sul match

“Vedo una Lazio più motivata, siamo qua per vincere. Sevirà una grande prestazione, sicuramente loro sono una squadra forte, quindi dobbiamo giocare bene per uscire con i tre punti. Mi auguravo un impatto così, anche se non è stato facile, voglio giocare il più possibile".

Rovella a Dazn

Le parole di Lucas Leiva di lui

"Mi ha fatto molto piacere quello che ha detto Lucas Leiva di me, infatti gli ho anche risposto. Lui è stato un grandissimo giocatore, qui alla Lazio ha fatto la storia. Quando ero più giovane lo guardavo e spero di riuscire a fare quello che ha fatto lui".