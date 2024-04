Scontri pre derby, arrestato capo ultras della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

SCONTRI ULTRAS DERBY ROMA LAZIO - Arrivano ulteriori aggiornamenti sugli scontri avvenuti poche ore prima del derby. Sarebbe, infatti, stato arrestato un noto capo ultras della Lazio. Ecco di seguito la nota della Questura.

La nota della Questura sugli scontri prima di Roma - Lazio

Questa la nota della Questura: "In seguito agli scontri che ci sono stati stamane, dinanzi allo Stadio Olimpico, la Polizia di Stato ha arrestato un noto capo ultras della Lazio. Altri due ultras, romanisti, che si sono fatti refertare per ferite lacero contuse, presso un nosocomio della Capitale, sono stati condotti negli uffici della Digos e la loro posizione è al vaglio. Continuano serrate le indagini per individuare altre responsabilità, anche grazie alla visione delle immagini video realizzate dalla Polizia Scientifica, che hanno ripreso tutti i momenti dello scontro. Non si esclude che, nelle prossime ore, ci saranno altri soggetti fermati".