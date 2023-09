Serie A, Torino - Genoa 1-0: Radonjic la decide al fotofinish

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A TORINO GENOA - Un gol allo scadere di Nemanja Radonjic permette al Torino di Ivan Juric di uscire col bottino pieno dalla gara casalinga contro il Genoa. Seconda sconfitta in tre partite per il Grifone, mentre i granata trovano il primo successo stagionale in Serie A.

Serie A, il tabellino di Torino - Genoa 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (37’ s.t. Lazaro), Tameze (19’ s.t. Seck), Linetty (30’ s.t. Ilic), Vojvoda; Ricci, Vlasic (19’ s.t. Radonjic), Zapata (19’ s.t. Pellegri). All. Juric.



Genoa (3-4-2-1): Martinez; Sabelli (42’ s.t. Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj (42’ s.t. Hefti), Strootman (13’ s.t. Thorsby); Malinovskyi (13’ s.t. Kutlu), Gudmundsson; Retegui (29’ s.t Ekuban). All. Gilardino.

NOTE

Marcatori: 49’ s.t. Radonjic (T)

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 19’ p.t. Badelj (G), 21’ p.t. Malinovskyi (G), 46’ p.t. Strootman (G), 25’ s.t. Seck (T), 30’ s.t. Pellegri (T), 33’ s.t. Thorsby (G), 46’ s.t. Bani (G)