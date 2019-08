SOCIAL PEDRO NETO – Neto affida ai social un lungo e commosso addio alla Lazio, dopo la cessione a titolo definitivo al Wolverhampton insieme al connazionale Jordao. Ecco le parole del baby attaccante in un post su Instagram.

IL POST – “Finisco una tappa e inizia una nuova sfida. Ci sono state due stagioni in questo grande club, dove mi sono allenato e ho lavorato sempre dando il massimo. Due anni di apprendimento e crescita. A tutti compagni che hanno lavorato con me voglio ringraziare l’impegno, la professionalità.

A voi tifosi laziali voglio ringraziare tutto l’affetto e la forza che mi avete dato.

Stare sul campo e ascoltarvi cantare il mio nome è qualcosa che non dimenticherò mai. Grazie e Forza Lazio!”