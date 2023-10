Stanchi: "Proposto Inzaghi alla Salernitana, ne stiamo parlando"

Tempo di lettura: < 1 minuto

STANCHI INZAGHI SALERNITANA INTERVISTA - Filippo Inzaghi potrebbe prendere il posto in panchina di Paulo Sousa alla Salernitana. Questa la rivelazione di Edoardo Stanchi, amministratore delegato della Socios.com, manager immobiliare e finanziario internazionale.

Stanchi: "Inzaghi ragazzo d'oro, Paulo Sousa non finisce la stagione"

Come riportato da TuttoSalernitana, Edoardo Stanchi ha proposto Filippo Inzaghi a Iervolino ragionando su base annuale. Ecco le sue dichiarazioni: "Il 30 settembre scorso, non oggi, ho proposto a Morgan De Santis e Danilo Iervolino nonché al dottor Maurizio Milan un profilo come Filippo Inzaghi. Un ragazzo d’oro e di categoria con una passione tale che renderebbe quello con Salerno un binomio importante per uscire da questa situazione imbarazzante e molto pericolosa".

Su Paulo Sousa

"Sousa va via e non finisce la stagione e soprattutto non doveva incominciarla dopo la trattativa con il Napoli. Da lì bisognava fare subito diversamente perché quando si pensa di allenare il Napoli stando a Salerno è come essere l’allenatore della Roma e trattare con la Lazio quindi inaccettabile soprattutto per tempi e modi non congrui".