Mauri: "Sarri verrà riconfermato. Serve continuità in Champions"

Tempo di lettura: 2 minuti

STEFANO MAURI LAZIO - Situazione altalenante in casa Lazio. Ha voluto dire la sua a riguardo proprio l'ex capitano Stefano Mauri a TvPlay passando da Sarri ad Immobile. Ecco le sue parole

Le parole di Stefano Mauri

Su Sarri

"Contro la Fiorentina la Lazio non ha fatto una buonissima partita. Poi certo, ha avuto occasioni. Sarri credo verrà riconfermato, soprattutto se dovesse raggiungere la Champions League. Poi se dovesse chiedere lui di andare è un altro conto. Credo che l’obbiettivo sia sempre quello, avere continuità di presenze in Champions League, che porta tanti pro anche dal punto di vista economico e della visibilità. Sarri ha un altro anno di contratto, non vedo perché parlarne".

Su Immobile

"Mettendomi nei panni di Immobile se arriva un’offerta importante è normale che ci pensi e vacilli, poi metti sulla bilancia quello che stai costruendo, sei capitano della Lazio, giochi in Champions League, e fai le valutazione. Poi appena le cose non vanno bene se ne riparla, ma credo che Ciro sia concentrato solo sulla Lazio e sul tornare ai suoi livelli. Il suo modo di stare in campo risentiva. Chi è il titolare in attacco? Le gerarchie credo rimangano invariate. Non credo si possa discutere Immobile. Appena gioca i gol li fa e lo ha dimostrato. E’ vero che tre giorni fa ha segnato su rigore, ma vanno tirati".

Possibili sostituti di Mourinho e Sarri

"A me non piacerebbe avere Mourinho. Se ho Sarri che pago la metà non vedo perché prendere lui pagandolo il doppio. Sarri è uno dei migliori per il gioco che sta facendo alla Lazio. Ma sarebbe sbagliato anche Thiago Motta per la Roma, che sta facendo benissimo a Bologna ma gioca con un sistema non adattabile ai giallorossi, che non hanno attaccanti esterni. Dovrebbe cambiare tutta la Roma. Italiano alla Lazio? Perché dovrebbe prenderlo? Non esisterà sin quando sarà alla Fiorentina".