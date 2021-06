Superlega, Platini: “Da tanti anni i club vogliono cambiare la formula della Champions”

- Advertisement -

PLATINI SUPERLEGA JUVENTUS – Fa ancora discutere quanto accaduto pochi mesi fa. Queste le parole di Michel Platini riguardo la SuperLega rilasciate a Il Giornale.

Le dichiarazioni di Platini

“Da 50 anni i club vogliono cambiare la formula della Champions. C’erano quasi riusciti ma i tifosi e i media hanno reagito e tutto è rientrato, per il momento. La gente e la stampa hanno fatto quello che la UEFA non è riuscita a fare: tenere uniti i club. I club, per me, hanno tutto il diritto di organizzare un loro torneo e di non partecipare agli eventi gestiti da UEFA e FIFA. Del resto l’idea della Coppa dei Campioni fu de L’Equipe, poi se n’è appropriata la UEFA. Le minacce ad Agnelli? Lui e la Juve continueranno ad esistere, Ceferin passerà “.