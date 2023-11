Serie A, Milan - Fiorentina 1-0: rigore di Theo e Maignan strepitoso

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN FIORENTINA SERIE A 2024 - Un rigore di Theo Hernandez e uno straordinario Maignan regalano i tre punti al Milan contro un'arrembante Fiorentina. Dopo essere andati avanti nel recupero del primo tempo grazie ad un penalty, i rossoneri sono stati in balia della Viola per quasi tutta la ripresa, rimanendo a galla grazie agli interventi dell'estremo difensore francese, rivelatosi decisivo per mantenere il risultato sull'1-0. A dieci minuti dalla fine, Pioli ha dato spazio anche a Francesco Camarda, che a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni è diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A.

Milan - Fiorentina 1-0, il tabellino del match

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (45'+2 st Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Reijnders, Musah (38' st Krunic); Chukwueze, Jovic (38' st Camarda), Pulisic (16' st Loftus-Cheek).

Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur (1' st Lopez), Duncan (36' st Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (43' st Kouame), Sottil (36' st Ikone); Beltran (25' st Nzola).

Allenatore: Italiano

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 45'+2 rig. Hernandez (M)

Ammoniti: Arthur (F), Parisi (F), Tomori (M)