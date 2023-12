Terracciano: "Siamo in fiducia. Con la Lazio vogliamo fare punti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

TERRACCIANO VERONA LAZIO INTERVISTA- Dopo aver conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Genoa, la Lazio ora si concentra sul campionato. La prossima sfida è contro il Verona in un campo ostico come quello del Bentegodi. Il difensore della squadra veneta Filippo Terracciano è stato intervistato a L'Arena ed ha parlato del match contro i biancocelesti. Ecco le sue parole in vista di Verona Lazio.

Le parole di Terracciano su Verona-Lazio

"Dopo Lecce e Udine dobbiamo concentrarci sulla Lazio. Noi siamo in fiducia dopo le ultime gare e belli determinati a conquistare punti. Il gol? Ci spero. Devo pensare a fare bene quel che mi viene chiesto".