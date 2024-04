Calciomercato Lazio, piacerebbe Valentin Carboni

Tempo di lettura: < 1 minuto

VALENTIN CARBONI LAZIO MONZA INTER CALCIOMERCATO- La notizia è stata riportata da Il Tempo. La Lazio, che potrebbe affrontare nell'estate 2024 una vera e propria rivoluzione, avrebbe messo gli occhi su Valentin Carboni. Esterno argentino, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Monza, si è messo in mostra grazie a una serie di buone prestazioni in campionato (con anche un gol alla Juventus). Se ne riparlerà nella sessione estiva del calciomercato 2024.

Calciomercato : la Lazio sarebbe interessata a Valentin Carboni, gioiello dell' Inter in prestito al Monza

Classe 2005, rapido, tecnico. Una stagione da protagonista, quella dell'esplosione e della consacrazione: 2 gol e 4 assist con la squadra di Palladino e, soprattutto, una serie di ottime prestazioni.

Il ragazzo vale molto, in campo e fuori. Il suo prezzo, decisamente lievitato vista la giovane età e la qualità del gioco espresso, si aggirerebbe già sui 15 milioni di Euro. Anche perché il CT dell'Argentina Scaloni ha già voluto vederlo da vicino, convocandolo nella nazionale campione del mondo.

Trattativa tutt'altro che facile, comunque. L'Inter non è disposta a scendere la richiesta per il giocatore che, tra l'altro, potrebbe essere una pedina fondamentale per arrivare a Gudmundsson del Genoa. Anche se, a dirla tutta, per ora i liguri avrebbero respinto l'idea di contropartite.