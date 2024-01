Serie A, Atalanta - Udinese 2-0: Miranchuk apre, Scamacca chiude

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA UDINESE 2023 2024 - I gol di Miranchuk e Scamacca permettono all'Atalanta di battere 2-0 l'Udinese e di conquistare il quinto successivo casalingo consecutivo in Serie A. Vola momentaneamente al quarto posto la Dea di Gasperini, a quota 36 punti, mentre restano pericolosamente fermi i friulani. I 18 punti in classifica potrebbero non bastare per restare in zona salvezza, ma tutto dipende dal Verona.

Serie A, il tabellino di Atalanta - Udinese 2-0

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (35' st Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (24' st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (24' st Zappacosta); Miranchuk (43' st Muriel); Scamacca (24' st Pasalic), De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Touré. All.: Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1' st Ehizibue), Lovric (35' st Brenner), Walace, Samardzic (16' st Payero), Kamara (31' st Zemura); Thauvin (16' st Pereyra), Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Kabasele, Gianetti, Zarraga, Camara, Success. All.: Cioffi.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 33' Miranchuk (A), 46' Scamacca (A).

Ammoniti: Pasalic, Ederson (A); Kristensen (U).

Espulsi: Nessuno.