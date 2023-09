Il Napoli non passa in casa del Genoa: è 2-2

Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA NAPOLI TABELLINO - Dopo la Lazio, il Napoli di Rudi Garcia compie un altro mezzo passo falso. In casa del Genoa, allenatore da Alberto Gilardino, finisce 2-2. Decidono le reti di Bani e Retegui per i rossoblu e Raspadori e Politano per gli azzurri. Di seguito il tabellino dell'incontro.

Genoa - Napoli finisce 2-2: il tabellino

RETI: 40′ Bani, 56′ Retegui, 76′ Raspadori, 84' Politano

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Malinovskyi, Ekuban, Vasquez, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Haps. Allenatore: Gilardino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Contini, Isadiak, Natan, Rrahmani, Olivera, Simeone, Politano, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Zanoli, Gaetano, Raspadori.

Allenatore: Garcia



ARBITRO: Fabbri (Var: Marini)

AMMONITI: Elmas, Retegui, De Winter, Badelj, Cajuste

ESPULSI: