Le formazioni ufficiali di Lazio - Atalanta: ci sono Castellanos e Guendouzi

LAZIO ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI - Lazio e Atalanta scendono in campo alle ore 15:00 nella partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Maurizio Sarri deve rinunciare a Ciro Immobile e ripropone dal 1' Valentin Castellanos, mentre a centrocampo altra chance per Rovella e Guendouzi al fianco di Luis Alberto. Ecco di seguito le scelte dei due tecnici per il match dello Stadio Olimpico di Roma.

Lazio - Atalanta, le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini.