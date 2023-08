Lecce - Lazio, le formazioni ufficiali: Kamada titolare, out Casale

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - Ecco le scelte di Maurizio Sarri e Roberto D'Aversa per questo Lecce Lazio, match valido per la prima giornata di Serie A. Sorpresa in difesa per i biancocelesti, con Patric preferito a Casale, ma anche a centrocampo. In mediana infatti spazio al nuovo arrivato a Kamada, che manda in panchina Vecino.

Le formazioni ufficiali di Lecce - Lazio, Sarri punta su Kamada

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, J. Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D'Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Furlanetto, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.