QUI FORMELLO: due assenze per Sarri, Rovella punta l'Atalanta

QUI FORMELLO - La Lazio si è ritrovata anche nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 febbraio 2024, a Formello per continuare la preparazione del prossimo match contro l'Atalanta. In vista della partita del Gewiss Stadium, in programma domenica 4 febbraio alle ore 18, Sarri deve ancora fare a meno di Patric e Zaccagni.

Qui Formello, il report dell'allenamento biancoceleste

La Lazio ha iniziato intorno alle ore 15 la sessione pomeridiana d'allenamento presso l`S.S. Lazio Training Center. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare e, successivamente, tecnico, i biancocelesti hanno effettuato un ampio lavoro tattico. La seduta è proseguita con una partitella a campo ridotto e si è infine conclusa con alcuni test dedicati alle palle inattive.

Maurizio Sarri ritrova a pieno regime Rovella, rimasto a riposo ieri, durante le sue prove tattiche. L'ex Juventus e Monza viaggia verso una maglia da titolare contro l'Atalanta, a maggior ragione considerando la squalifica di Cataldi. Ancora out Patric, ma anche Zaccagni, che non ha ancora recuperato dalla botta subita contro l'Udinese. I biancocelesti torneranno a lavorare domani, sempre alle ore 15:00.