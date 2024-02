Corsi: "Immobile aveva rendimento migliore in un attacco a due"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORSI IMMOBILE - Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha commentato il passaggio dall'attacco a due a punta unica di Ciro Immobile, esprimendo la sua opinione in merito.

Corsi: "In mezzo a due difensori le punte centrali fanno fatica"

Fabrizio Corsi ha dichiarato a Radio Radio: "Mi sembra che Baldanzi e Dybala non possano giocare insieme, almeno per ora, ma questa è una cosa da allenatori. Io vedo Immobile che quando giocava con un altro attaccante aveva un rendimento migliore, ora invece vedo sempre le punte centrali in Italia in mezzo a due difensori, che fanno più fatica".