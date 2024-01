Riad, giorno 1: sessione anti Inter per la Lazio in Arabia Saudita

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio prepara in Arabia Saudita, anziché nella più abituale Formello, la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Ecco di seguito il report dell'allenamento dei biancocelesti, che hanno lavorato al gran completo (Castellanos escluso) agli ordini di Maurizio Sarri.

Riad, il report dell'allenamento biancoceleste verso la semifinale

La Lazio ha effettuato un allenamento pomeridiano in Arabia Saudita (mattutino in Italia) in vista della semifinale contro l'Inter, in programma alle ore 20 italiane di venerdì 19 gennaio 2024. A due giorni dalla sfida, i biancocelesti si sono ritrovati presso il Prince Faisal Bin Fahad Stadium. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare e tecnico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico, seguito da una partitella a campo ridotto. La seduta, infine, si è conclusa con alcuni test dedicati alle palle inattive. Domani, giorno di vigilia del match contro i nerazzurri, è prevista l'ultima rifinitura.