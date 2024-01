Calciomercato Lazio, Romagnoli piace in Premier League

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO ROMAGNOLI - Alessio Romagnoli, dopo una prima stagione scintillante con la Lazio, sta trovando qualche ostacolo in questa. Tuttavia, il difensore ex Milan ha risolto i problemi fisici ed è rientrato stabilmente nella rotazione biancoceleste, confermandosi leader della retroguardia. Le sue prestazioni stanno portando estimatori nel calciomercato, in particolare dalla Premier League.

Calciomercato Lazio: Fulham, Brighton e Newcastle su Romagnoli

Come riportato da Calciomercato.com, il Fulham avrebbe messo gli occhi su Alessio Romagnoli. Il club inglese aveva già provato a prenderlo a zero dal Milan. Anche il Brighton di De Zerbi e il Newcastle, che ha bisogno di un sostituto di Botman, sarebbero sulle tracce del centrale nativo di Anzio. Il difensore biancoceleste però si trova bene a Roma e ha il contratto in scadenza nel 2027, due validi motivi per non immaginare una sua partenza nella imminente sessione di calciomercato. Servirebbe un'offerta irrinunciabile da sottoporre a Lotito, altrimenti il difensore non si dovrebbe muovere dalla Capitale.