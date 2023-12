QUI FORMELLO, Patric da forfait e salta il Verona

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 8 DICEMBRE 2023 - Alla vigilia di Verona - Lazio, match in programma sabato 9 dicembre alle 15:00, i calciatori biancocelesti hanno svolto l'allenamento di rifinitura Formello.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Patric non ha preso parte all'ultima seduta prima del match contro il Verona e non partirà con il resto della squadra. Anche Isaksen resterà ai box per il problema accusato nella partita di Coppa Italia. Con Casale e Romagnoli ancora infortunati, Sarri ha provato Marusic accanto a Gila, mentre a centrocampo Cataldi e Rovella si giocano l'ultimo slot, con Guendouzi e Luis Alberto certi di un posto da titolare. In attacco Zaccagni potrebbe tornare dal primo minuto, affiancato da Immobile e da uno tra Pedro e Felipe Anderson.