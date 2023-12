Verona - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO VERONA DOVE VEDERE - Fra pochi giorni la Lazio tornerà a solcare i campi di Serie A. Dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, gli uomini di Sarri sono chiamati a confermarsi anche in campionato dove se la vedranno con il Verona. La gara si giocherà alle 15:00 di sabato 9 dicembre allo stadio Bentegodi: ecco dove vederlo.

Verona - Lazio, dove vedere il match di Serie A

Il match sarà valido per la 15^ giornata di Serie A. Sarà possibile seguire la gara in esclusiva su Dazn, sia in streaming live che on demand tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.