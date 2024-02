Lazio - Bayern Monaco, disponibili ulteriori biglietti: la novità

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIETTI LAZIO BAYERN NOVITA - La Lazio ha annunciato un'importante novità per coloro che volessero acquistare i biglietti per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco di seguito le informazioni riguardo il match contro il Bayern Monaco di domani, 14 febbraio, alle ore 21.

Lazio - Bayern Monaco, disponibili 1500 biglietti in più

Questa la nota pubblicata dalla Lazio sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che, in occasione della gara di domani contro il Bayern Monaco, valida per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, sono stati messi a disposizione 1500 posti in più in Curva Maestrelli".