Verona - Lazio, al via la vendita dei biglietti: le informazioni utili

Tempo di lettura: 2 minuti

BIGLIETTI VERONA LAZIO - La Lazio ha pubblicato un comunicato sui propri canali ufficiali con le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti della trasferta di Verona. Ecco di seguito tutti i dettagli sulle modalità di vendita dei tagliandi per il match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Biglietti Verona - Lazio, il comunicato della società biancoceleste

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di oggi, lunedì 4 dicembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Hellas Verona-Lazio di sabato 9 dicembre delle ore 15:00, presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito di Vivaticket;

Punti vendita circuito Vivaticket.

Il prezzo del settore Ospiti "Curva Nord Superiore" (capienza 1.781 posti) è di € 20 intero (prevendita inclusa).

Si consiglia di stampare il biglietto e non presentare ai controlli il formato elettronico su smartphone.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di venerdì 8 dicembre.

Non saranno rimborsati i tagliandi acquistati qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto stampato (non in formato digitale su smartphone). Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

I cancelli dello stadio riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti) e apriranno indicativamente due ore e trenta minuti prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni.

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche” adottato da Hellas Verona nonché il regolamento d’uso dello stadio Marcantonio Bentegodi.

Come arrivare allo stadio

IN AUTO - Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.

IN AUTOBUS - Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi.

IN TRENO - Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2.

IN AEREO - Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a Km 11".