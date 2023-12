OCCHIO AL FISCHIETTO- A Sacchi Lazio-Genoa di Coppa Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA ARBITRO SACCHI COPPA ITALIA- Ci siamo! La Lazio è ormai prossima al debutto nella Coppa Italia 2023/24. Lazio Genoa, prevista per martedì 5 dicembre 2023 alle 21, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma e sarà diretta dall'arbitro sig. Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. A coadiuvare il fischietto marchigiano i signori Raspollini e Laudato in qualità di Assistenti e il sig. Fourneau come IV Uomo. Al V.A.R. il sig. Di Martino, con il sig. Muto all'A.V.A.R.

Arbitro: sig. Sacchi.

Assistenti: signori Raspollini-Laudato.

IV Uomo: sig. Fourneau.

V.A.R.: sig. Di Martino.

A.V.A.R.: sig. Muto.

I precedenti tra la Lazio e il signor Sacchi

Il signor Sacchi ha diretto la Lazio due volte nella sua carriera. Entrambe le partite sono state vinte dalla Lazio.

Parliamo di Lazio-Crotone 2-0 (stagione 2020/21) e Lazio-Spezia 4-0 (stagione 2022/23, Martusciello in panchina).

Entrambe le sfide si riferiscono alla Serie A. Lazio-Genoa sarà la prima direzione del fischietto marchigiano, in Coppa Italia, alla Lazio.

Martino Cardani