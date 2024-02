Calciomercato Lazio, Kamada via a Giugno a parametro zero

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KAMADA - Daichi Kamada ha il contratto in scadenza nel 2024, e non ha trovato fino ad ora spazio nella Lazio come pensava. Il suo futuro sembra scritto ed andrà via a Giugno a parametro zero

Calciomercato Lazio, incognita Kamada: andrà via a Giugno

Daichi Kamada è la più grande incognita di questa stagione della Lazio, forse anche più di Felipe Anderson. Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo futuro sembra ormai scritto: il giapponese ha il contatto in scadenza nel 2024 ed a giugno andrà via dalla capitale a parametro zero. C'erano grandi aspettative su di lui, soprattutto da parte del presidente Claudio Lotito che non accetta la sua esclusione. Ma l'ex Eintracht nonostante il buon inizio con il gol contro il Napoli, che sta diventato sempre di più un lontano ricordo, sembra essere finito in fondo alle gerarchie di Sarri. Per questo motivo a Giugno probabilmente se ne andrà per trovare più spazio. Su di lui i l Marsiglia ma anche Real Sociedad e Valencia