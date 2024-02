Roma - Lazio: info e modalità di vendita dei tagliandi

Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA LAZIO COMUNICATO UFFICIALE - La Lazio vivrà prossimi due mesi in maniera intensa, piena di impegni importanti. Tra questi, il derby della capitale. La gara tra la Roma ed i biancocelesti andrà in scena sabato 6 aprile alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Con un comunicato ufficiale del club, ecco le modalità d'acquisto e tutte le info

Il comunicato della Lazio sulla vendita dei biglietti per il derby

"A partire dalle ore 12.00 di venerdì 1° marzo, sarà possibile acquistare i biglietti. La vendita si articolerà in due fasi. Ecco come fare:

Fase 1: prevendita abbonati Curva Nord e Distinti Nord (partita non inclusa nell'abbonamento)

Dalle ore 12:00 di venerdì 1° marzo e fino alle ore 18:00 di martedì 5 marzo, gli abbonati di Curva Nord e Distinti Nord potranno acquistare il biglietto ad un prezzo dedicato nei settori disponibili. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione.

Il biglietto in fase d’acquisto potrà essere assegnato anche ad un nominativo diverso dal titolare dell’abbonamento. Una volta portato a termine l’acquisto il biglietto sarà incedibile, di conseguenza non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

Fase 2 – Vendita libera + Prevendita Abbonati Plus

Dalle ore 12:00 di mercoledì 6 marzo, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2023/24, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 6 marzo.

Il cambio utilizzatore per gli abbonati SERIE A NON sarà disponibile per questa partita".