L'ultima idea per l'attacco della Lazio arriva dalla Turchia

CALCIOMERCATO LAZIO KENT - Mancano poco meno di dieci ore alla fine del calciomercato invernale e la Lazio è ancora ferma. Sono tanti i nomi accostati al club biancoceleste, ma finora nulla si è mosso. L'ultima pista porta a Ryan Kent, ala in forza al Fenerbahce.

Calciomercato Lazio: l'ultima idea è Kent

Pare essere questa l'idea dell'ultimo minuto in casa Lazio. Ryan Kent, 27 anni inglese, milita nel club turco. È un'ala d'attacco. Un giocatore perfetto per rimpinguare il pacchetto a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa c'è ed è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Pare esserci fiducia, ma la strada non è ancora in discesa.