LIVE L'ultimo giorno di calciomercato: è fatta per Kent, no a Rebic

CALCIOMERCATO SERIE A LAZIO - Si conclude oggi, 1 febbraio 2024 alle ore 20.00, la finestra di calciomercato invernale. La Lazio è stata la protagonista in negativo, l'unica a non aver portato a termine nemmeno un acquisto. Ecco tutte le ufficialità di acquisti e cessioni live.

Serie A, il calciomercato della Lazio e delle altre

L'ultima giornata di trattative in diretta

AGGIORNAMENTO ORE 17.06: La Lazio chiude per Ryan Kent: i dettagli. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)

AGGIORNAMENTO ORE 15.18: Proposto Ante Rebic, ora in forza al Besiktas. La Lazio ha risposto di non essere interessata. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)

AGGIORNAMENTO ORE 15.11: C'è l'accordo per Kent. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul personale profilo X (già Twitter). (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)

AGGIORNAMENTO ORE 15.06: Il giovane primavera Andrea Petta sarà un nuovo calciatore del Frosinone. È quanto si evince dal suo profilo Instagram, sul quale ha pubblicato una storia all'interno dello stadio Benito Stirpe.

AGGIORNAMENTO ORE 14.01: La Lazio chiude per Vincenzo Di Gianni. Attaccante classe '06, Di Gianni arriva a titolo definitivo dal Gubbio.

AGGIORNAMENTO ORE 13.50: La Lazio prova il colpo dell'ultimo minuto. L'ultima pista porta all'ex Liverpool, ora in forza al Fenerbahce, Ryan Kent. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)

La crono-storia dell'ultimo calciomercato

La Lazio storicamente non è molto attiva nella finestra di calciomercato invernale, e lo ha confermato anche quest'anno. Tanti nomi sono stati fatti per l'attacco biancoceleste: la carenza di gol si è fatta sentire e la società romana ha messo gli occhi su varie ali offensive.

La dirigenza della Lazio ha messo gli occhi in Inghilterra, prima Clarke e poi Whittaker, entrambi sfumati per i prezzi troppo alti, soprattutto il secondo che non era in vendita. Nominati anche Rowe del Norwich e Garrè del Samara, ma nessuno concretizzato.

Tornando in Italia, la Lazio aveva messo gli occhi su Cambiaghi, ma il prezzo che chiede l'Atalanta, ovvero 18 milioni è decisamente troppo alto. Altra storia invece per Valeri della Cremonese, che ha ormai firmato per il Frosinone fino a giugno quando poi approderà molto probabilmente a Roma a parametro 0.

Cessioni

Pochissimo movimento anche in uscita per la Lazio. Toma Basic, ormai completamente fuori da ogni progetto di Maurizio Sarri, è approdato alla Salernitana in prestito. Altra incognita è invece Kamada, il giapponese finito anche lui infondo alle gerarchie del mister partirà probabilmente a giugno a parametro 0.