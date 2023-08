Lazio in trattativa per l'acquisto di Hugo Lloris: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO LLORIS - Dalla Francia sganciano una vera bomba di calciomercato: Hugo Lloris sarebbe in trattativa con la Lazio. Ecco di seguito i dettagli.

Calciomercato Lazio, Lloris affascinato dal progetto biancoceleste

RMCSports afferma che Hugo Lloris sarebbe in trattativa con la Lazio. Ci sarebbero stati già dei contatti con l'entourage del portiere classe 1986, che avrebbe apprezzato la destinazione e si starebbe avvicinando alla società biancoceleste. Secondo il portale francese, ad affascinare il francese sarebbe la possibilità di giocarsi le sue carte in un club che disputerà la prossima Champions League.

Lloris in trattativa con la Lazio: i dettagli

Col contratto in scadenza nel 2024 e l'arrivo di Vicario, Hugo Lloris potrebbe lasciare il Tottenham in questa sessione di mercato. Oltre alla Lazio, anche Fiorentina e Al-Hilal avrebbero in passato provato a convincere (senza successo) il francese. Il classe 1986 sarebbe alla ricerca di un progetto affascinante come, con la Champions League, sarebbe quello biancoceleste.