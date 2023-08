Calciomercato Lazio, Marcos Antonio in uscita: ritorna il Paok

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO MARCOS ANTONIO - Dopo una sola stagione in biancoceleste Marcos Antonio è già pronto a partire. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Paok di Salonicco sarebbe tornato sul giocatore

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio pronto a partire

Il Paok Salonicco lo aspetta

Una stagione non brillante quella di Marcos Antonio alla Lazio, che non è mai riuscito ad entrare a pieno nei piano di Sarri. Il calciatore ora è in uscita, anche se mancano pochi giorni all'inizio del campionato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è tornato l'interesse del Paok di Salonicco per la cessione del centrocampista brasiliao. Le parti sono in contatto per un prestito. Questa ipotesi era già stata aperta, anche se il ragazzo non sembrava convinto di andare in Grecia.