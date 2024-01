Calciomercato Lazio, Valentini: "Mia priorità è Nazionale argentina"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO VALENTINI - Nicolàs Valentini, obiettivo di calciomercato della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro al termine del primo allenamento dell'Argentina U-23, guidata da Javier Mascherano.

Calciomercato Lazio, le parole di Valentini sul suo futuro

In vista dei Campionati Preolimpici che si svolgeranno dal 20 gennaio in Venezuela, l'Argentina U-23 si sta allenando agli ordini di Javier Mascherano. Presente anche il difensore centrale del Boca Juniors, che piacerebbe alla Lazio, Nicolàs Valentini. Il centrale classe 2001, al termine della sessione d'allenamento, si è fermato davanti alle telecamere della Federazione per rilasciare una breve intervista, durante la quale ha parlato così del suo futuro: "La mia priorità è la Nazionale argentina. Dopo la Preolimpica si vedrà il mio futuro". Il suo contratto scade il 31 dicembre 2024.