Lazio - Lecce, i convocati di D'Aversa per il match dell'Olimpico

LAZIO LECCE CONVOCATI DAVERSA - Il Lecce ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Roberto D'Aversa per il match di Serie A contro la Lazio. Assenti Banda, Rafia e Touba per la partita in programma alle ore 12.30 di domenica 14 gennaio, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d'Africa. Anche Sansone out.

Lazio - Lecce, la lista dei convocati di D'Aversa

Portieri - Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori - Pongračić, Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Smajlović, Venuti.

Centrocampisti - Gonzalez, Berisha, Oudin, Blin, Kaba, Ramadani

Attaccanti - Almqvist, Strefezza, Krstovic, Listkowski, Piccoli.