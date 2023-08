Marcelino manda un indizio di mercato su Guendouzi

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI LAZIO MARSIGLIA - Continua la telenevola di mercato che vede attori protagonisti Matteo Guendouzi, la Lazio e il Marsiglia. L'ultimo indizio è arrivato direttamente dalla cittadina francese, con l'allenatore Marcelino e i convocati per la sfida di Ligue 1 contro il Brest.

Lazio attenta, Guendouzi convocati per la sfida tra Marsiglia e Brest

Marsiglia e Brest si affronteranno in questo weekend di Ligue 1. In questi giorni di calciomercato, colorati dalla trattativa tra i francesi e la Lazio per Guendouzi, una notizia importante arriva dal campo. Marcelino, tecnico dei marsigliesi, ha convocato il centrocampista ex Arsenal. Impossibile sapere se la convocazione è un segnale al club capitolino.

👥 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗘𝗡 #OMSB29



Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 pour la réception de Brest pic.twitter.com/7piVWLmCTa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2023

