Un ex Milan offerto alla Lazio: la risposta di Lotito

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO REBIC - "No, grazie". Sarebbe questa la risposta fornita dal presidente della Lazio Claudio Lotito a una delle ultime proposte di calciomercato. Il nome in questione era quello di Ante Rebic, 31 anni e con un passato al Milan, ora in forza al Besiktas.

Calciomercato Lazio: proposto Rebic

L'entourage dell'attaccante croato lo avrebbe proposto alla Lazio, ricevendo un secco "no". Questo è quanto riportato da La Repubblica. L'attaccante sinistro, in passato al Milan, si trova ora in Turchia dove milita tra le fila del Besiktas. Fino ad adesso non ha convinto. Non è riuscito a trovare il feeling giusto e non ha lasciato il segno.