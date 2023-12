Atletico Madrid - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID LAZIO DOVE VEDERE - La Lazio, dopo il mezzo passo falso di Verona, si prepara ad affrontare l'Atletico Madrid in Champions League. La sfida, dal sapore nostalgico visto il passato del Cholo Simeone da giocatore biancoceleste, mette in palio il primo posto del Gruppo E, con la squadra di Sarri che avrà bisogno di una vittoria per arrivare davanti. La partita si disputerà allo stadio Civitas Metropolitano, alle ore 21:00 di mercoledì 13 dicembre. Ecco dove vedere il match, valido per la sesta giornata della fase a gironi.

Atletico Madrid - Lazio, dove vedere il match di Champions League

Il match europeo verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e LIVE-Streaming su SkyGo, NOW e Infinity+.