La Lazio ha il mal di trasferta: lo racconta la media punti

LAZIO TRASFERTA - Houston, abbiamo un problema. E neppure piccolo. La Lazio in trasferta non sa più vincere. Lo dice la classifica. Ma lo dicono, soprattutto, i numeri. Da inizio anno ha vinto solo due partite lontano dall'Olimpico, conquistando in tutto la pochezza di sette punti.

La Lazio ha un problema in trasferta: la media punti

La squadra di Sarri ha un problema. Oramai è evidente. Lontano dalle mura amiche diventa insicura, non reagisce alle difficoltà e non fa punti. Sono solo sette quelli conquistati in altrettante giornate. La media è da bassa classifica. E, infatti, Immobile e compagni ne stanno risentendo. Lontano dall'Olimpico sono arrivate due sole vittorie: una a Napoli e l'altra a Sassuolo. Due anche i pareggi, con Monza e Verona. Per il resto solo sconfitte. La Lazio perse a Lecce la prima di campionato. Poi replicò in casa di Juventus e Milan. Freschi di due settimane, infine, i tre punti lasciati sul campo della Salernitana. La quale fino a quel momento non aveva mai vinto in Serie A.