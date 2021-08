UFFICIALE | Djavan Anderson in prestito al Cosenza

- Advertisement -

LAZIO COMUNICATO UFFICIALE ANDERSON COSENZA – Giornata di addii e arrivederci in casa Lazio. Dopo Kiyine, accasatosi al Venezia, anche Djavan Anderson ha temporaneamente lasciato il biancoceleste. Come annunciato dal club capitolino sul sito ufficiale, il giocatore va in prestito al Cosenza.

Anderson – Cosenza: il comunicato della Lazio

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale al Cosenza Calcio il calciatore Anderson Djavan Lorenzo“.