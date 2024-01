Zaccagni: "Quando vinci il derby è magia, che bello festeggiare coi tifosi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

COPPA ITALIA LAZIO ROMA ZACCAGNI - La Lazio stende 1-0 la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. Nel post partita del derby della Capitale, è stato intervistato l'autore del gol che vale il passaggio del turno per i biancocelesti: Mattia Zaccagni. Ecco le sue parole.

Lazio - Roma, le parole di Zaccagni nel post partita

Queste le parole di Mattia Zaccagni ai microfoni ufficiali biancocelesti nel post partita di Lazio - Roma 1-0: "Emozione grandissima, come il derby dell'anno scorso. La partita di oggi era particolare. Ma quando vinci arriva la magia. Festeggiare con i nostri tifosi è ancora più bello".

Sul rigore perfetto che è valso la vittoria

"Ho cercato di concentrarmi il più possibile e isolarmi. Ho fatto la scelta giusta e sono contentissimo".

Sull'esordio di Mandas

"Christos è un ragazzo d'oro. Arriva per primo e va via per ultimo. Vive per il calcio. Se lo merita".

Sullo scarpino cambiato a fine riscaldamento

"Ho avuto un problema al piede. Fino a poco prima della partita non sapevo se giocare o meno. Avevo una fasciatura che mi dava fastidio, quindi l'ho levata. Ma è andata bene comunque".

Sul gennaio impegnativo

"Possiamo fare affidamento su tutti. Abbiamo una rosa importante e competitiva. Chi gioca può dare tanto".