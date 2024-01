Dott. Rodia: "Provedel una tegola, Immobile prosegue con il lavoro"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY RODIA - La Lazio trionfa in Coppa Italia contro la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia!. Nel post partita, ha parlato il Dottor Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole

Lazio - Roma, le parole di Rodia

Su Zaccagni ed Isaksen

"Zaccagni è tornato a Roma senza poter indossare le scarpe da Udine tanto il piede era gonfio. Isaksen era uscito dall'ultima partita con una distrazione al ginocchio. Siamo stati in difficoltà per recuperare tutti in tempi brevissimi e stretti. Devo ringraziare tutto lo staff per il lavoro".

Sul Provedel e la febbre

"Abbiamo avuto la tegola ieri della febbre molto alta di Provedel, che è stato più che degnamente sostituito. Siamo ottimisti per lui, persistendo un paio di giorni dovrebbe sbloccarsi la situazione. Si è trattato di un raffredamento probabilmente".

Immobile

"Immobile sta proseguendo con il lavoro. Noi abbiamo non solo come finalità la partita di domenica, ma anche la Supercoppa in Arabia. C'è tanta euforia e gioia in questo momento, per ora stanno tutti bene, poi domani facciamo il resoconto".