- Advertisement -

Tempo di lettura: 7 minuti

EMPOLI LAZIO CRONACA TABELLINO – Allo Stadio Castellani di Empoli sabato 21 agosto alle ore 20:45, va in scena Empoli-Lazio, partita valida per la prima giornata. Tornati nella massima serie grazie alla super cavalcata guidata da Dionisi, i toscani per la prima partita contro i biancocelesti hanno a disposizione l’intera rosa. Per quanto riguarda i capitolini, mister Sarri opterà per il classico 4-3-3. In porta ci sarà Reina. A guidare la difesa, invece, ci saranno Luiz Felipe e Acerbi, con Lazzari e Hysaj come esterni bassi. Per il centrocampo, Lucas Leiva in cabina di regia, mentre Milinkovic-Savic e Akpa Akpro mezzali. Al centro dell’attacco Ciro Immobile, supportato da Felipe Anderson e dal nuovo arrivato Pedro.

Serie A 2021/2022, 1ª giornata

Sabato 21 agosto 2021, ore 20:45

Stadio Carlo Castellani

Empoli-Lazio, le formazioni ufficiali e il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (83′ Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas (76′ Zurkowski), Bandinelli (70′ Henderson); Bajrami; Mancuso (83′ La Mantia), Cutrone (76′ Crociata).

A disp.: Brignoli, Canestrelli, Stulac, Ekong, Asllani, Luperto, Viti.

All.: Aurelio Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (70′ Anderson), Leiva, Akpa Akpro (46′ Luis Alberto); F. Anderson, Immobile, Pedro (60′ Raul Moro)

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Romero, Caicedo.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno)

MARCATORI: 4′ Bandinelli, 6′ Sergej Milinkovic, 31′ Lazzari, 41′ Immobile (R)

NOTE – AMMONITI: 30′ Leiva, 39′ Stojanovic

RECUPERO: +1

La cronaca del match

90+4′ – Termina 1-3 Empoli-Lazio: i biancocelesti conquistano i primi tre punti al Castellani

90+3′ – Libera Luiz Felipe e concede calcio d’angolo all’Empoli: dalla bandierina Bajrami colpisce la traversa!

90+2′ – Riparte da Vicario l’Empoli, Lazio che sta accusando

90+1′ – Bajrami punta Henderson, Muriqi intercetta ma poi si fa togliere la palla da Romagnoli. Pressing insistente dell’Empoli

90′ – Ultimi minuti salienti al Castellani, dove l’Empoli prova con le forze restanti ad accorciare il risultato. Saranno quattro i minuti di recupero

89′ – Trattenuta dell’Empoli su Muriqi, punizione Lazio

88′ – Bravo Hysaj a difendere la rimessa dal fondo

87′ – Fallo di Lazzari su Bajrami

86′ – Ancora Felipe Anderson on fire! Il brasiliano è una delle star di questa partita

85′ – Si accende l’Empoli in questi ultimi minuti di gioco, Lazio vigile

84′ – Con l’uscita dal campo di Immobile la fascia di Capitano è stata consegnata a Luis Alberto

83′ – Doppio cambio per l’Empoli: fuori Stojanovic e Mancuso, dentro Fiamozzi e La Mantia

82′ – Doppio cambio per la Lazio, fuori Immobile e Leiva dentro Muriqi e Escalante

81′ – Palla verso Ricci che allarga per Romagnoli, palla fuori

80′ – Costruisce il gioco l’Empoli alla ricerca di quei due goal per pareggiare la partita

79′ – Palla in profondità per Hysaj che aveva preso alle spalle Stojanovic, l’arbitro segnala però fuorigioco

78′ – Fallo di Zurkowski su Anderson

77′ – Possesso palla della Lazio che gestisce tranquillamente il gioco sul campo del Castellani

76′ – Doppio cambio per l’Empoli, dentro Zurkowski e Crociata fuori Cutrone e Haas

75′ – Errore di Romagnoli, Andrè Anderson intercetta e prova il tiro. La palla termina fuori, rimessa dal fondo per l’Empoli

74′ – Sale Raul Moro che si fa recuperare palla da Stojanovic

73′ – Rimessa laterale per la Lazio

72′ – Pressing di Immobile su un retro passaggio a Vicario

71′ – Prova l’Empoli a creare qualche pericolo ma i ritmi di gioco sembrano esser calati

70′ – Primo cambio per l’Empoli: esce Bandinelli entra Henderson. Cambio anche per la Lazio: fuori Milinkovic dentro Anderson

69′ – Bandinelli prova a sorprendere Reina: attento il portiere spagnolo

68′ – Riconquista palla la Lazio, sale Raul Moro che prova il passaggio per Immobile ma perde palla intercettata dall’Empoli

67′ – Felipe Anderson prova la percussione per Milinkovic che si gira ma non riesce a calciare, rinvio dal fondo per l’Empoli

66′ – Manovra avvolgente della Lazio con Luis Alberto e Milinkovic

65′ – Acerbi gioca all’indietro per Reina, palla lunga del portiere verso Hysaj poi Raul Moro

64′ – Scontro di gioco tra Mancuso e Lazzari: resta a terra il biancoceleste

63′ – Cross di Felipe Anderson per Immobile che aggancia il pallone si gira per Luis Alberto che non riesce a calciare. Passaggio per Milinkovic che prova il tiro, niente da fare per il serbo: rimessa dal fondo per l’Empoli

62′ – Retropassaggio di Hysaj per Reina, prende tempo la Lazio per costruire gioco

61′ – Bajrami va al tiro, deviato in calcio d’angolo

60′ – Seconda sostituzione per la Lazio, fuori Pedro dentro Raul Moro

59′ – Crampi per Pedro che chiede il cambio

58′ – Rimessa dal fondo con Pepe Reina che viene fischiato dai tifosi dell’Empoli per perdita di tempo

57′ – Passaggio pigro di Luis Alberto che permette all’Empoli di recuperare palla

56′ – L’Empoli prova a mettere in difficoltà la Lazio, ma gli uomini di Sarri sono attenti

55′ – DOPPIA OCCASIONE EMPOLI: Bandinelli davanti a Reina prova il tiro, paratona di Reina che respinge il pallone. Sul rimpallo arriva Bajrami e Luiz Felipe salva nuovamente la porta

54′ – Luis Alberto danza con il pallone, il suo ingresso ha sicuramente regalato alla Lazio una qualità di gioco maggiore

53′ – Bravissimo Pedro che esce fuori da una situazione scomoda in mezzo a due

52′ – Bajrami prova il tiro, la palla termina sul fondo

51′ – Pericoloso l’Empoli da calcio d’angolo, Lazzari la manda nuovamente in corner

50′ – Bravissimo Luiz Felipe, feroce a recuperare palla agli avversari

49′ – Scambio di Luis Alberto con Felipe Anderson che serve Immobile, poi Milinkovic che calcia troppo forte

48′ – Avanza l’Empoli, ci prova Bandinelli che con il sinistro tira: attento Luiz Felipe

47′ – Palla all’Empoli che prova ad avviare un’azione offensiva, ma la Lazio recupera palla senza problemi

46′ – Riparte il match al Castellani: primo cambio per la Lazio, fuori Akpa Akpro dentro Luis Alberto

La cronaca del primo tempo

45+1′ – Calcio di punizione per l’EMpoli con Bandinelli che mette in mezzo, rimpallo di Pedro. Finisce il primo tempo al Castellani! 3-1 per i biancocelesti!

45′ – Stojanovic ci prova ma Akpa Akpro si fa trovare pronto!

44′ – Calcio d’angolo per la Lazio con Felipe Anderson che batte corto: scambio con Pedro che mette in mezzo. La difesa dell’Empoli spazza fuori

43′ – Avanza velocemente Lazzari sulla fascia destra: Lazio inarrestabile in fase offensiva

42′ – Palleggia la Lazio

41′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Non sbaglia dal dischetto CIRO IMMOBILE!!!! 3-1 LAZIO!

40′ – RIGORE PER LA LAZIO! Vicario stende Acerbi in area di rigore dopo il corner battuto da Felipe Anderson!

39′ – Fallo di Stojanovic al limite dell’area su Felipe Anderson: l’arbitro estrae il cartellino

38′ – Inserimento di Immobile che punta Ismajli, serve Pedro che prova il tiro

37′ – Cross di Milinkovic per Pedro in area, intercetta la difesa dell’Empoli che spazza via

36′ – Abbassa un po’ i ritmi la Lazio mantenendo però un po’ di vantaggio

35′ – Immobile apre per Pedro, il nuovo arrivato rimanda al numero 17 che commette poi fallo

34′ – Reina per Milinkovic, dietro per Acerbi: la Lazio sta gestendo il campo

33′ – Prova a reagire l’Empoli: rimessa laterale per i toscani

32′ – GOOOOOOL! Passaggio di Milinkovic Savic per Manuel Lazzari che si inserisce in area di rigore avversaria e batte Vicario! 2-1 per la Lazio!!!

31′ – Bandinelli gioca male la punizione, Pedro intercetta l’idea e fa ripartire la Lazio

30′ – Entrata dura di Lucas Leiva su Haas, ammonito il centrocampista della Lazio

29′ – Batte Leiva, l’Empoli riesce ad uscire ma la difesa biancoceleste è attenta e recupera palla

28′ – Fallo su Immobile, calcio di punizione per la Lazio!

27′ – Prende campo la Lazio a sinistra con Felipe Anderson

26′ – Rimessa laterale della Lazio: Hysaj per Immobile che sbaglia ma Acerbi recupera immediatamente palla

25′ – OCCASIONE EMPOLI ! Errore di Hysaj che regala palla agli avversari, Cutrone crossa in area. Riceve Bandinelli che tira in porta e prende il palo!

24′ – Fallo di Ricci su Akpa Akpro, calcio di punizione per la Lazio

23′ – Battuto corto il corner dall’Empoli che raggiunge Mancuso in area: prova il tiro rasoterra, Reina la blocca

22′ – Prova il cross Stojanovic, palla deviata da Leiva: calcio d’angolo per l’Empoli

21′ – Cross di Hysaj verso Milinkovic, la palla scorre e finisce in fallo laterale

20′ – Lazzari pronto a sovrapporsi sulla destra verso Milinkovic che la passa a Immobile. Ismajli interrompe l’azione biancoceleste

19′ – Bajrami viene mangiato letteralmente da Leiva che recupera palla

18′ – Lancio lungo di Pedro per Immobile che era partito: il bomber biancoceleste lamenta un fallo ma l’arbitro lascia giocare

17′ – Fuorigioco dell’Empoli, si ripartirà da Reina

16′ – Fantastico recupero di Pedro che impedisce il corner alla squadra avversaria

15′ – Possesso palla della squadra di casa che cerca spazi per avanzare

14′ – Rimessa laterale dell’Empoli dopo un errore di passaggio di Leiva

13′ – OCCASIONE EMPOLI! Mancuso ha anticipato Reina ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta

12′ – Ancora Lazio con Felipe Anderson questa volta che prova il tiro, non si fa intimorire la difesa azzurra

11′ – Sale da destra la Lazio con Lazzari che crossa in area, Vicario la stoppa

10′ – Commette fallo Akpa Akpro, calcio di punizione a favore dell’Empoli

9′ – Bravo a liberare Lazzari a fare la diagonale e ad interrompere la ripartenza avversaria

8′ – Ci prova ancora Milinkovic Savic dalla distanza, troppo facile per Vicario

7′ – Partita accesissima la Castellani, i ritmi sono elevatissimi

6′ – GOOOOOOL LAZIO! Dalla bandierina risponde subito la Lazio al gol dell’Empoli con Sergej Milinkovic Savic che di testa svetta davanti a Vicario, 1-1 al Castellani!

5′ – Retropassaggio sbagliato di Romagnoli che regala corner alla Lazio

4′ – GOL EMPOLI! Disattenzione della difesa biancoceleste e alla prima occasione Filippo Bandinelli ne approfitta e sigla il gol del vantaggio!

3′ – Palla per Immobile che mette in mezzo per Pedro, Ismajli intercetta il pallone

2′ – Subito aggressiva la Lazio, libera la difesa dell’Empoli

1′ – Si parte! Calcio d’inizio battuto dalla Lazio

Dove vederla in tv

La sfida Empoli-Lazio verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre).

Empoli Lazio, il pre partita

ORE 20:00 – La squadra inizia il riscaldamento.

ORE 19:20 – La Lazio è arrivata al Castellani.

ORE 18:25 – Lo Stadio Castellani è pronto ad ospitare l’esordio in questa Serie A di Empoli e Lazio.