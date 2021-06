- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

ITALIA REPUBBLICA CECA CRONACA TABELLINO FORMAZIONI – Battuto il San Marino in amichevole, l’Italia affronta l’ultima gara prima degli Europei. Di fronte agli azzurri, questa volta, c’è la Repubblica Ceca. A differenza degli uomini di Roberto Mancini che inaugureranno la manifestazione l’11 giugno con la Turchia, la rosa di Jaroslav Šilhavý inizierà il suo percorso lunedì 14 con la Scozia. Il match amichevole, in programma al Dall’Ara di Bologna, vede una percentuale di tifosi presenti. L’Italia affronta la Repubblica Ceca con i 26 effettivi che prenderanno parte ad Euro 2020.

Nazionale, Italia-Repubblica Ceca: le formazioni ufficiali e il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

CT: Roberto Mancini

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celutska, Boril; Kral; Masopust, Darida, Barak, Jankto; Krmencik

CT: Jaroslav Šilhavý

Dove vederla in tv

Italia-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai, come tutte le partite della nostra Nazionale, e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l’edizione serale del TG1. Lo streaming di Italia-Repubblica Ceca sarà disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay: basterà collegarsi al sito dal proprio computer e inserire le credenziali d’accesso, oppure scaricare l’applicazione dedicata su smartphone e tablet.