Italia-San Marino 7-0, doppietta per Pessina e Bernardeschi

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

ITALIA SAN MARINO TABELLINO – La Nazionale azzurra è scesa in campo questa sera nell’amichevole contro il San Marino. L’Italia, vuole arrivare nella miglior condizione possibile ad Euro2020 e quello di stasera è stato un buon allenamento per la squadra di Mancini, che ha annientato gli avversari. La prima frazione di gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con le reti di Bernardeschi e Ferrari. Nella ripresa, poi, gli azzurri si sono scatenati ed hanno siglato cinque gol al San Marino: doppietta di Politano e Pessina più la firma di Belotti.

Italia-San Marino, le formazioni ufficiali ed il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Cragno (63′ Meret); Toloi, G. Mancini (63′ Di Lorenzo), Ferrari, Biraghi (73′ Bastoni); Pessina (87′ Barella), Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean (46′ Politano), Grifo (63′ Belotti).

Ct: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Florenzi, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

SAN MARINO (4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni (51′ Vitaioli); F. Tomassini (51′ Brolli), Palazzi (73′ D’Addario), Mularoni (87′ A.Golinucci), E. Golinucci, Hirsh (51′ Lunadei); Nanni (87′ D. Tomassini).

Ct: Varrella.

A disposizione: S.Benedettini, Mi. Battistini, Cevoli, Stimac, Zonzini.

Marcatori: 32′ Bernardeschi, 34′ Ferrari, 49′, 77′ Politano, 67′ Belotti, 74′, 86′ Pessina

Ammoniti: –

Note: +2′,

Arbitro: Farrugia Cann (Malta)

Dove vederla in tv

L’amichevole tra Italia e San Marino sarà visibile in diretta tv su Rai 1 alle ore 20.45, in chiaro e in esclusiva. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, sulla piattaforma Rai Play.