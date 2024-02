De Ketelaere: "Vincere con la Lazio è importante, mi sento bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO DE KETELAERE POST PARTITA - Nel post partita di Atalanta - Lazio è intervenuto anche Charles De Ketelaere, che ha commentato la doppietta inflitta ai biancocelesti e il successo dei suoi per 3-1 al Gewiss Stadium.

Atalanta - Lazio, le parole di De Ketelaere nel post partita

Queste le parole di Charles De Ketelaere a Dazn dopo il triplice fischio finale della ventitreesima giornata di Serie A: "Io sono in un buon momento, si è visto in campo sul momento del 3-0. Contro la Lazio questo è un risultato importante. Una bella sensazione segnare davanti ai tifosi".

Sugli obiettivi personali e di squadra

"E’ una buona sensazione, mi sento bene ed è bello. Facciamo un buon lavoro, lui e io con i suoi consigli. Lo scorso anno però mi ha permesso di imparare tanto, l’anno di più in Italia mi ha dato una mano. Guardiamo partita per partita. Dobbiamo vincere e stare il più in alto possibile".

Su cosa sia cambiato

"Non tutti vedono quando non vai al campo. Non sono cambiato caratterialmente".