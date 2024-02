Gasperini: "Lazio squadra forte, dobbiamo continuare così"

Tempo di lettura: 2 minuti

ATALANTA LAZIO GASPERINI POST PARTITA - Dopo il triplice fischio di Atalanta - Lazio 3-1 c'è spazio anche per le parole di Gian Piero Gasperini, che ha espresso la sua opinione sul successo maturato in questa ventitreesima giornata di Serie A.

Atalanta - Lazio, le parole di Gasperini nel post partita

Queste le parole di Gian Piero Gasperini a Dazn al termine del match del Gewiss Stadium: "Vogliamo crescere, la squadra attraversa un ottimo momento. Stiamo crescendo come squadra e come singoli dall'inizio dell'anno. Possiamo ancora fare meglio, ma stasera abbiamo battuto una squadra forte come la Lazio, Pensiamo di essere sulla strada giusta".

Sul competere ogni anno per le zone alte

"Se batti questo tipo di squadre hai di diritto l'autorizzazione a competere per le zone alte di classifica. Nel girone di andata ci siamo andati vicini. Siamo partiti bene, questa con la Lazio è la prima, abbiamo sistemato anche la differenza reti".

Su questa nuova Atalanta

Abbiamo un grande spirito, ma anche tante partite da giocare. Con l'Europa League, la Coppa Italia e il campionato saremo a 3 partite a settimana. recuperare gente come Holm e Miranchuk ci darà soluzioni in più. Dobbiamo continuare così e costruire una di quelle stagioni importanti. Lo abbiamo fatto in passato e speriamo di farlo anche in futuro

Su De Ketelaere

"Lui in campo fa il suo e sta bene, si sente in queste ultime settimane. Oggi non c'erano Koopmeiners e Muriel in quel momento ed abbiamo provato i rigori e l'ha voluti tirare lui. Gioca con grande sicurezza, sta diventando un punto di riferimento per i compagni. Regge i contrasti, recupera palla e questo è un segno di fiducia. Abbiamo sempre saputo che le sue qualità fossero queste".

Sulla Champions League

"Il quarto posto è difficile, tutte vogliono arrivare a questo posto e ci sono molte squadre che hanno le qualità per arrivarci".

Atalanta - Lazio, le parole di Gasperini a Sky Sport

"Speriamo che la migliore Atalanta sia la prossima, quando vinci partite così, soprattutto contro squadre forti come la Lazio l'autostima è a livelli massimi".

Su El Bilal Toure

"Ci sarà tempo per vederlo, abbiamo tanti giocatori. Le defezioni le hanno tutte, non solo noi. Siamo in un momento molto positivo".

Sul lavoro negli anni a Bergamo

"In questi anni la squadra è cambiata molto, è cresciuta tanto anche a livello numerico. Per me è straordinario vedere ragazzi prima dietro nelle gerarchie oggi fare bene, questo è un bell'ambiente e tutti stanno remando dalla parte giusta per arrivare il più in altro possibile".